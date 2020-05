Papier znesie všetko...určite?

No, nie vždy. Staré známe hovorí – nie je dôležitá dĺžka, ale kvalita...Áno, bavíme sa o programovom vyhlásení vlády.

O dokumente, ktorý zosobňuje dôveru občanov v politikov, ktorí majú za úlohu prinášať výsledky. O tom predsa zastupiteľská demokracia je. Prečo? Lebo to, či sa sľuby premenia v reálne výsledky posilňuje alebo narúša dôveru občanov v štátne inštitúcie.

Už dnes vieme, že naplniť toto najdlhšie programové vyhlásenie vlády bude neuveriteľná výzva. To akým spôsobom sa nastavia priority rezortov, alebo procesy pre jeho implementáciu, bude predurčovať jeho úspech, či neúspech. No jedno je isté. Na mnoho populistických sľubov – ako napr. zrušenie doplatkov za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva nie sú jednoducho peniaze, nehovoriac o tom, že narúšajú súčasný systém. A ak áno, tak bude nutné ubrať niekde inde. Mnoho ďalších spomalí práve ekonomická kríza spojená s pandémiou koronavírusu. No nie je všetkým dňom koniec. Experti na ministerstvách vedia, že kríza je zároveň príležitosťou pre reformy, na ktoré dlhodobo buď nebola politická vôľa, alebo ich komplikovala pohodlnosť úradníkov, či záujmových skupín. Avšak potrebujeme zreformovať dlhodobú starostlivosť, upratať v sociálnych službách, ale aj napr. zdravotníctve a školstve. Pre definovanie nároku pacienta, či reformu financovania regionálneho školstva nebola nikdy lepšia príležitosť. Hrá sa aj o čas. Zainteresovaní vedia, že pokiaľ sa neudejú zásadné zmeny v prvom, maximálne druhom roku vlády – úspech akejkoľvek reformy je otázny.

Pre dôkazy nemusíme chodiť ďaleko. Spomeňme si na zavádzanie reformy riadenia verejných financií, či dôchodkovej reformy. Ale aj nedávnej stratifikácie, ktorej zmeny sa realizovali v 3. roku volebného cyklu. Hoci politiku sprevádza emócia, pri rozhodovaní o tom, kam verejné financie nasmerujeme, je potrebné uvažovať racionálne. Dáta, argumenty založené na faktoch a vhodné načasovanie - to je cesta, akou môžeme túto krajinu posunúť vpred. Viem, niekto si povie, že toto je v našej krajine nemožné. Nie však úplne. Pokiaľ nová vláda správne pochopí to, akú dátovú a analytickú infraštruktúru vybudovala tá predchádzajúca, tak to môže mať zo strednodobého hľadiska pomerne veľký úspech. Ale pozor! Dáta a scenáre je nevyhnutné správne čítať a interpretovať. Majú slúžiť ako podklad pre rozhodovanie politikov, a nie naopak.

Programové vyhlásenie vlády hovorí mnoho o merateľných ukazovateľoch a kritériách výberu. No tie nie sú vopred známe. Samozrejme zaviazať sa verejne k zlepšovaniu výsledkov na začiatku obdobia si vyžaduje určitú mieru ambície. Ako svojho času povedal Sir Michael Barber, bývalý šéf Delivery Unit za Tonyho Blaira - ak stanovíte úradníkom ambiciózne ciele a naplníte ich v konečnom dôsledku aspoň na 50%, môžete túto službu občanom považovať za úspešnú, lebo v konečnom dôsledku bude predstavovať 100% Vašej ambície. V oblasti vnímania korupcie chce súčasná vláda posunúť Slovensko v medzinárodnom rebríčku Transparency International smerom nahor o 20 miest. To považujem za jediný jasný merateľný indikátor, ktorý programové vyhlásenie pomenúva. A keď v konečnom dôsledku postúpime o 10 miest, samozrejme, bude to úspech.

Určite sa zhodneme, že sa tam nachádzajú veci dobré a správne, ale aj veci nerealizovateľné. Niekedy voličom stačí, aby sa volebný program dostal do programového vyhlásenia vlády a tam sa vnímanie mnohých začína aj končí. Automaticky nejak predpokladajú, že tieto sľuby sa naplnia. No ono je to v pozadí oveľa komplikovanejšie. Zahraničné skúsenosti hovoria, že je len málo silných lídrov, ktorí realizujú odpočet svojich sľubov verejne. Vystavenie vysvedčenia a nastavenie zrkadla je to, čo politici radi nemajú, uberá to jednoducho na ich popularite. Pozitívny výsledok je v nadchádzajúcom volebnom období neistý. Táto vláda sa v koaličnej zmluve zaviazala, že Implementačná jednotka zrealizuje odpočet programového vyhlásenia vlády. Uvidíme, či nato dostane príležitosť.